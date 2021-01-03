"Манчестер Сити" легко победил "Челси" в центральном матче 17 тура чемпионата Англии

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил в гостях "Челси" -3:1
Вопрос победителя гости решили еще в первом тайме. В течение 16 минут в первой половине игры "Манчестер Сити" трижды забил. Открыл счет в матче Илкай Гюндоган, уже через три минуты отличился Фил Фоден, а завершил избиение хозяев поля Кевин Де Брюйне.
Избежали разгрома "Челси" смог уже в компенсированное к игре время, когда Каллум Хадсона-Одой забил гол престижа.
В составе "Манчестер Сити" полный матч отыграл Александр Зинченко. Украинский защитник впервые в этом сезоне вышел в основе в матче чемпионата Англии.
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"Манчестер Сити" набрал 29 очков и отстает от лидера "Ливерпуля" на 4 пункта имея игру в запасе. "Челси" опустился на восьмую позицию.
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