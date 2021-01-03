"Манчестер Сити" легко победил "Челси" в центральном матче 17 тура чемпионата Англии

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 396
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 3870
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 801
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 180
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1404
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1737
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 819
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2565
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1116
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
4
9
5
16
10
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Видео
Все видео
"Манчестер Сити" легко победил "Челси" в центральном матче 17 тура чемпионата Англии
"Манчестер Сити" легко победил "Челси" в центральном матче 17 тура чемпионата Англии
Роналдиньо был самым техничным игроком за всю историю футбола
Роналдиньо был самым техничным игроком за всю историю футбола
"Арсенал" одержал третю победу подряд
"Арсенал" одержал третю победу подряд
"Реал" условно возглавил таблицу чемпионата Испании
"Реал" условно возглавил таблицу чемпионата Испании
"Глазго Рейнджерс" победил в одном из самых старых дерби мира
"Глазго Рейнджерс" победил в одном из самых старых дерби мира
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 396
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1260
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 180
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1404
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2565
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 972
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
понедельник, 04 января 2021 06:11

"Манчестер Сити" легко победил "Челси" в центральном матче 17 тура чемпионата Англии

  Комментировать
&quot;Манчестер Сити&quot; легко победил &quot;Челси&quot; в центральном матче 17 тура чемпионата Англии
"Манчестер Сити" за 16 минут победил "Челси". Фото: REUTERS

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил в гостях "Челси" -3:1

Вопрос победителя гости решили еще в первом тайме. В течение 16 минут в первой половине игры "Манчестер Сити" трижды забил. Открыл счет в матче Илкай Гюндоган, уже через три минуты отличился Фил Фоден, а завершил избиение хозяев поля Кевин Де Брюйне.

Избежали разгрома "Челси" смог уже в компенсированное к игре время, когда Каллум Хадсона-Одой забил гол престижа.

В составе "Манчестер Сити" полный матч отыграл Александр Зинченко. Украинский защитник впервые в этом сезоне вышел в основе в матче чемпионата Англии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Арсенал" одержал третю победу подряд

"Манчестер Сити" набрал 29 очков и отстает от лидера "Ливерпуля" на 4 пункта имея игру в запасе. "Челси" опустился на восьмую позицию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Манчестер Сити" легко победил "Челси" в центральном матче 17 тура чемпионата Англии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
января

Мужчина дает согласие на беременность своей жены от чужого мужа

Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире

Самое читаемое
&quot;Писала, что ничего не делают&quot; - военная волонтер умерла от Covid-19
"Писала, что ничего не делают" - военная волонтер умерла от Covid-19 Просмотров: 18540
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого Просмотров: 13995
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко Просмотров: 10062
4 друзей разбились на &quot;Жигулях&quot;: кадры смертельного ДТП
4 друзей разбились на "Жигулях": кадры смертельного ДТП Просмотров: 9963
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
 Просмотров: 8397
Спорт
Роналдиньо был самым техничным игроком за всю историю футбола
Роналдиньо был самым техничным игроком за всю историю футбола
 1 Просмотров: 666
Палкин поставил оценку тренеру "Шахтера"
Палкин поставил оценку тренеру "Шахтера" Просмотров: 720
"Милану" предложили купить Цыганкова
"Милану" предложили купить Цыганкова Просмотров: 351
Гарсия победил Кэмпбелла, побывав в тяжелом нокдауне
Гарсия победил Кэмпбелла, побывав в тяжелом нокдауне Просмотров: 756
"Арсенал" одержал третю победу подряд
"Арсенал" одержал третю победу подряд
 Просмотров: 198
Больше всего комментируют
3
Коронавирус убил еще одного российского актера
3
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
2
"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA
2
В Крыму избили жену и дочь украинского активиста Приходько
1
Роналдиньо был самым техничным игроком за всю историю футбола
Голосов: 465
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть