"Манчестер Сити" легко победил "Челси" в центральном матче 17 тура чемпионата Англии

"Манчестер Сити" за 16 минут победил "Челси". Фото: REUTERS

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил в гостях "Челси" -3:1

Вопрос победителя гости решили еще в первом тайме. В течение 16 минут в первой половине игры "Манчестер Сити" трижды забил. Открыл счет в матче Илкай Гюндоган, уже через три минуты отличился Фил Фоден, а завершил избиение хозяев поля Кевин Де Брюйне.

Избежали разгрома "Челси" смог уже в компенсированное к игре время, когда Каллум Хадсона-Одой забил гол престижа.

В составе "Манчестер Сити" полный матч отыграл Александр Зинченко. Украинский защитник впервые в этом сезоне вышел в основе в матче чемпионата Англии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Арсенал" одержал третю победу подряд

"Манчестер Сити" набрал 29 очков и отстает от лидера "Ливерпуля" на 4 пункта имея игру в запасе. "Челси" опустился на восьмую позицию.