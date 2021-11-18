Шевченко имеет серьезные кадровые проблемы накануне матча против Моуриньо

Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

У нового тренера "Дженоа" 45-летнего Андрея Шевченко серьезные кадровые проблемы в преддверии дебютного матча в Серии А против "Ромы".

В воскресном матче против команды Жозе Моуриньо наставник "Дженоа" не сможет рассчитывать сразу на восемь футболистов, сообщает канал "Гранде Шева".

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Игру пропустят: капитан Доменико Кришито, главный нападающий Маттиа Дестро, левый защитник Мохамед Фарес, центральные защитники Никола Максимович, Маттиа Бани и Зиньо Ванхеусден, полузащитник Эрнани и нападающий Фелипе Кайседо.

14 из 17 забитых голов "Дженоа" в этом сезоне забили не вышедшие в матче с "Ромой" футболисты.

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко 8 ноября возглавил итальянский клуб Дженоа. "Шевченко" подписал соглашение с "грифонами" до конца июня 2024 года. Предыдущим местом работы тренера была сборная Украины.