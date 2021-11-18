Петраков официально стал полноценным тренером сборной Украины

64-летний Александр Петраков стал полноценным тренером оружия.
Специалист подписал контракт с Украинской ассоциацией футбола до завершения Кубка мира-2022 в Катаре, сообщает сайт УАФ.
С августа Петраков занимал эту должность как исполняющий обязанности. На этой должности он сменил Андрея Шевченко.
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Контракт Петракова рассчитан до 30 декабря 2022г. Соглашение имеет опцию продления до 30 июля 2024, до завершения Евро-202. Предложение главы УАФ Андрея Павелко Исполком утвердил единогласно.
Во главе сборной Украины Петраков провел семь матчей: две победы и пять ничьих. 16 ноября сборная Украины вышла в плейоф отбора на Кубок-2022, обыграв на выезде Боснию и Герцеговину-2:0. В конце марта украинцы проведут стыковые матчи. Соперник определится 26 ноября.
Александр Петраков известен своей работой с юношескими сборными мира. В 2019 году выиграл молодежный Кубок мира.
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