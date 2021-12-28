Шевченко хочет подписать лучшего молодого игрока Италии

 
Ексклюзивы
1/5
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 162
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1125
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 873
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2700
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2673
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 1008
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 981
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1044
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 2367
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 711
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Рангник впервые потерял очки во главе "Манчестер Юнайтед"
Рангник впервые потерял очки во главе "Манчестер Юнайтед"
Ярмоленко не смог спасти "Вест Хэм"
Ярмоленко не смог спасти "Вест Хэм"
Стало известно, на кого Суркис потратит получении за Миколенко деньги
Стало известно, на кого Суркис потратит получении за Миколенко деньги
Игроку НБА выбили зуба просто на Рождество
Игроку НБА выбили зуба просто на Рождество
В Швейцарии двое хоккеистов провалились под лед
В Швейцарии двое хоккеистов провалились под лед
Интервью
1/5
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 873
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1764
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1350
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 657
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 2268
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
27 декабря 2021
Просмотров: 387
Подарунок
– Оксано, меценат просить для новорічного звіту фото Сергія у візку. Що робити? – радиться знайома 36-річна Ганна з Дубна на ...
вторник, 28 декабря 2021 11:23

Шевченко хочет подписать лучшего молодого игрока Италии

  Комментировать
Шевченко хочет подписать лучшего молодого игрока Италии
Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

Итальянская "Дженоа" заинтересована в услугах форварда молодежной сборной Италии и "Аталанты" 21-летнего Роберто Пикколи.

Команда Андрея Шевченко находится в поиске забивного нападающего во время зимнего трансферного окна, сообщает TuttoAtalanta.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко составил черный список игроков "Дженоа"

Клуб из Бергамо может отдать итальянца в другую команду для получения стабильной игровой практики, потому что в составе "бергамасок" Пиколли проигрывает конкуренцию в нападении.

Однако "Дженоа" - не единственный претендент на Пикколи. Также на Роберто претендуют "Монца" и "Специя", за которую форвард выступал в прошлом сезоне.

Роберто Пикколи признан лучшим молодым игроком Италии в 2021 году.

В текущем сезоне "Дженоа" занимает 18 место в Серии А. В последнем туре "грифоны" сыграли в ничью с "Аталантой". В следующем матче команда Шевченко сыграет против "Сассуоло".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шевченко хочет подписать лучшего молодого игрока Италии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Священник умер после побоев

Создали национальный парк из 23 озер

Самое читаемое
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 23085
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские &quot;гарантии безопасности&quot;
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские "гарантии безопасности" Просмотров: 18316
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию 1 Просмотров: 9675
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь — Порошенко
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь — Порошенко Просмотров: 6858
Гороскоп 27 декабря - 2 января: кто имеет серьезные шансы разбогатеть
Гороскоп 27 декабря - 2 января: кто имеет серьезные шансы разбогатеть
 Просмотров: 5166
Спорт
Стало известно, когда Роналду завершит карьеру
Стало известно, когда Роналду завершит карьеру Просмотров: 54
Назвали лучшего футболиста 2021 года
Назвали лучшего футболиста 2021 года Просмотров: 153
Цыганков хочет покинуть "Динамо" - Цыганик
Цыганков хочет покинуть "Динамо" - Цыганик Просмотров: 531
"Шахтер" хотел пригласить экс-тренера сборной Украины
"Шахтер" хотел пригласить экс-тренера сборной Украины Просмотров: 243
Шевченко составил черный список игроков "Дженоа"
Шевченко составил черный список игроков "Дженоа" Просмотров: 441
Больше всего комментируют
6
Данилов назвал "тяжелое место" Украины, через которое Россия может начать вторжение
2
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2
На государственном телеканале "Рада" начали продвигать кремлевскую пропаганду
2
Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров назвал подозрение Порошенко политическим делом
1
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию
Голосов: 926
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть