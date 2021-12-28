Шевченко хочет подписать лучшего молодого игрока Италии

Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

Итальянская "Дженоа" заинтересована в услугах форварда молодежной сборной Италии и "Аталанты" 21-летнего Роберто Пикколи.

Команда Андрея Шевченко находится в поиске забивного нападающего во время зимнего трансферного окна, сообщает TuttoAtalanta.

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Клуб из Бергамо может отдать итальянца в другую команду для получения стабильной игровой практики, потому что в составе "бергамасок" Пиколли проигрывает конкуренцию в нападении.

Однако "Дженоа" - не единственный претендент на Пикколи. Также на Роберто претендуют "Монца" и "Специя", за которую форвард выступал в прошлом сезоне.

Роберто Пикколи признан лучшим молодым игроком Италии в 2021 году. В текущем сезоне "Дженоа" занимает 18 место в Серии А. В последнем туре "грифоны" сыграли в ничью с "Аталантой". В следующем матче команда Шевченко сыграет против "Сассуоло".