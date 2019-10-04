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пятница, 04 октября 2019 18:40

Шевченко довикликав 3 футболу в сборную Украины

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Шевченко довикликав 3 футболу в сборную Украины
Сергей Сидорчук получил вызов в сборную Украины. Фото: официальный сайт "Динамо".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил довикликаты в национальную команду еще трех футболистов.

Об этом сообщает "Футбол 24".

Полузащитники Виктор Коваленко, Сергей Сидорчук и Евгений Шахов переведены в основной список игроков, вызванных в национальную команду на поединки отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии.

Все трое сначала были в резервном списке игроков. 7 октября они прибудут в Харьков - именно там "сине-желтые" начнут подготовку к матчам против Литвы (11 октября) и Португалии (14 октября).

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Сборная Украины занимает первое место в группе B, имея в активе 13 очков. Португальцы на 2 месте с 8 пунктами.

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Дата
04
октября

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