Шесть Золотых мячей, жена, дети и Модрич: как Месси вручали очередной трофей

2 декабря в г. Париже французское издание "France Football" определило лучшего футболиста прошлого сезона.
Победу одержал форвард сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси. Он опередил защитника "Ливерпуля" Вирджил ван Дейка и форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду из "Ювентуса".
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Лионель Месси в прошлом сезоне выиграл чемпионат Испании с "Барселоной", но остановился в полуфинале Лиги чемпионов и смог победить в Копа Америка -2019 со сборной Аргентины
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