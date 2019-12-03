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вторник, 03 декабря 2019 12:39

Шесть Золотых мячей, жена, дети и Модрич: как Месси вручали очередной трофей
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2 декабря в г. Париже французское издание "France Football" определило лучшего футболиста прошлого сезона.

Победу одержал форвард сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси. Он опередил защитника "Ливерпуля" Вирджил ван Дейка и форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду из "Ювентуса".

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Лионель Месси в прошлом сезоне выиграл чемпионат Испании с "Барселоной", но остановился в полуфинале Лиги чемпионов и смог победить в Копа Америка -2019 со сборной Аргентины

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Дата
03
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