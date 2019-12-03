Шесть Золотых мячей, жена, дети и Модрич: как Месси вручали очередной трофей

2 декабря в г. Париже французское издание "France Football" определило лучшего футболиста прошлого сезона.

Победу одержал форвард сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси. Он опередил защитника "Ливерпуля" Вирджил ван Дейка и форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду из "Ювентуса".

Автор: Рейтер Лионель Месси готовится к церемонии определения лучшего футболиста года

Автор: Рейтер Месси и его семья

Автор: Рейтер Модрич передает "Золотой мяч" Лионелю Месси

Автор: Рейтер Лионель Месси получил "Золотой мяч"

Автор: Рейтер Лионель Месси и его шесть "Золотых мячей"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Месси заговорил о завершении карьеры

Лионель Месси в прошлом сезоне выиграл чемпионат Испании с "Барселоной", но остановился в полуфинале Лиги чемпионов и смог победить в Копа Америка -2019 со сборной Аргентины