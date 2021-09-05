Сенсационный Израиль: результаты матчей отбора к Кубку мира

4 сентября состоялись матчи отбора к Кубку мира-2022 в Катаре.
Gazeta.ua знакомит с их результатами.
Сборная Сербии не было никаких проблем с Люксембургом - 4:1. Бывший динамовец Жерсон Родригес был удален в конце игры.
Ирландия спасся в домашнем матче от поражения в игре против Азербайджана - 1:1. Хозяева забили спасительный гол за три минуты до заверения встречи.
Латвия ничего не смогла противопоставить Норвегии - 0:2. Эрлин Холанд записал на свой счет пенальти.
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Валерий Карпин одержал первую победу во главе сборной России. Россияне в гостях победы Кипр - 2:0.
Турция разгромила Гибралтар - 3:0.
Гол игрока "Шахтера" Манора Соломона помог Израиля сенсационно преодолеть Австрию - 5:2.
Нидерланды разгромили Черногорию - 4:0.
Хорваты вырвали минимальную гостевую победу над Словакией - 1:0.
Шотландия минимально одолела Молдову - 1 0.
Фарерские острова в конце игры пропустили от Дании - 0:1.
Сборная Украины в матче пятого тура отбора к Кубку мира сыграла вничью с Францией -1:1.
Команда Александра Петракова делит 2-3 место с Финляндией в своей группе. Отставая от лидера Франции на четыре очка.
8 сентября национальная команда проведет товарищеский матч против Чехии.
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