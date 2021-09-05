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воскресенье, 05 сентября 2021 07:40

Сенсационный Израиль: результаты матчей отбора к Кубку мира

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Сенсационный Израиль: результаты матчей отбора к Кубку мира
Манор Соломон выступает за "Шахтер" с начала 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

4 сентября состоялись матчи отбора к Кубку мира-2022 в Катаре.

Gazeta.ua знакомит с их результатами.

Сборная Сербии не было никаких проблем с Люксембургом - 4:1. Бывший динамовец Жерсон Родригес был удален в конце игры.

Ирландия спасся в домашнем матче от поражения в игре против Азербайджана - 1:1. Хозяева забили спасительный гол за три минуты до заверения встречи.

Латвия ничего не смогла противопоставить Норвегии - 0:2. Эрлин Холанд записал на свой счет пенальти.

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Валерий Карпин одержал первую победу во главе сборной России. Россияне в гостях победы Кипр - 2:0.

Турция разгромила Гибралтар - 3:0.

Гол игрока "Шахтера" Манора Соломона помог Израиля сенсационно преодолеть Австрию - 5:2.

Нидерланды разгромили Черногорию - 4:0.

Хорваты вырвали минимальную гостевую победу над Словакией - 1:0.

Шотландия минимально одолела Молдову - 1 0.

Фарерские острова в конце игры пропустили от Дании - 0:1.

Сборная Украины в матче пятого тура отбора к Кубку мира сыграла вничью с Францией -1:1.
Команда Александра Петракова делит 2-3 место с Финляндией в своей группе. Отставая от лидера Франции на четыре очка.

8 сентября национальная команда проведет товарищеский матч против Чехии.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
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