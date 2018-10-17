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среда, 17 октября 2018 11:16

Сенсационная украинская теннисистка успешно стартовала на турнире WTA

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Сенсационная украинская теннисистка успешно стартовала на турнире WTA
Ястремская победила на старте турнира в Люксембурге. Фото: Facebook

Украинская теннисистка Даяна Ястремская с победы начала турнир WTA International в Люксембурге.

В трехчасовом противостоянии с Варварой Лепченко (США, LL) Ястремская отыгралась с матчболов и продолжила свою успешную серию в туре. Об этом сообщает БТУ.

Поединок первого круга турнира BGL BNP Paribas Luxembourg Open Даяна Ястремская (Украина, SE) - Лепченко (США, LL) завершился со счетом 6:2, 6:7 (10), 7:6 (5).

Ястремская выиграла свой первый поединок в Люксембурге и оформила шестую победу подряд. Ее соперница сто шестьдесят восьмой "ракетка" мира 32-летняя американка Лепченко попала в основу как "lucky loser" (в финале квалификации проиграла Бенчич).

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Соперницы провели на корте 3 часа 2 минуты.

Видеообзор:

В следующем круге 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская встретится со второй "ракеткой" турнира Мугуруса (WTA 13).

Ястремская сенсационно стала победительницей предыдущего турнира WTA, одолев в финале китаянку Ван Цян.

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