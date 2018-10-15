Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в карьере выиграла турнир WTA. Для 18-летней украинки это очень важное достижение, которое привлечет к ней внимание. Своими мыслями об успехе юной теннисистки поделился эксперт Всеволод Кевлич.

"Ее победа достаточно неожиданная, но от этого только приятнее. Даяна довольно специфический игрок. Она имеет выдающуюся энергетику, имеет пыл. Поэтому ей легко играть так, как она хочет. Она любит вести игру, а не подстраиваться под соперника.

Даяна не зависит от того, как играет соперник. Она может навязывать свой стиль

У нее очень современный стиль игры. Она чистый "атакер", не может защищаться, ее надо атаковать. Терпение это не ее, Свитолина, например может терпеть, а вот Даяна нет. Она ментально сильная, верит в себя. Если она в форме, ей ничего не мешает, то она может обыграть любого. А для женского тенниса это довольно редкое явление. Даяна не зависит от того, как играет соперник. Она может навязывать свой стиль. А для женского тенниса это довольно редкое явление. Победа над китаянкой очень показательна. Ван Цян в полуфинале выбила Мугрусу, которой все проигрывали. Она выиграла пять матчей подряд, но Даян удалось ее остановить.

Турнир в Гонконге стал первым триумфом для Ястремской

Она по стилю игры напоминает Марию Шарапову. Даяна менее знаковая теннисистка, Шарапова иммет много разных условностей иритуалов. В Дайаны этого нет, но она очень похожа на нее: так же полагается на собственную силу, так же вкладывается в каждый мяч, отдает себя полностью на корте.

Она еще не совсем умеет справляться с адреналином и в решающие моменты очень нервничает

Слабые стороны? Ну если посмотреть последний гейм ее победного матча, то станет понятно. Счет 6:2, 5:1 нет никакой угрозы, даже если проиграешь этот гейм. Но мысль что она сейчас выигрывает первый турнир WTA, как долго она шла к этому. У нее эта мысль сидит в голове, и влияет на игру. Две двойные ошибки на матчболе. Она еще не совсем умеет справляться с Адреналин, и в решающие моменты очень нервничает. Но это вопрос опыта, в 18 лет с этим сложно справиться. Она повзрослеет, будет лучше реагировать на незначительные проблемы. Она перфекционистка, она хочет играть идеально, ей надо стать более уравновешенной ", - рассказал для Gazeta.ua Всеволод Кевлич.

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Третья ракетка Украины, 18-летняя Даяна Ястремская неожиданно выиграла теннисный турнир WTA. В финале наша спортсменка победила китаянку, 24 ракетку мирового рейтинга Ван Цян.