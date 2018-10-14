Украинская теннисистка сенсационно выиграла престижный теннисный турнир

Даяна Ястремская впервые в карьере выиграла турнир WTA

Третья ракетка Украины, 18-летняя Даяна Ястремская неожиданно выиграла теннисный турнир WTA. В финале наша спортсменка победила китаянку, 24 ракетку мирового рейтинга Ван Цян.

Матч продолжался чуть более часа. Даяна очень мощно и агрессивно сыграла оба сета не оставив сопернице ни единого шанса.

WTA, Гонконг (хард), финал

Даяна Ястремьска - Ван Цян 6:2, 6:1

За победу 18-летняя украинка получит 163 265 долларов и 280 очков рейтинга, что позволит ей подняться в топ-70.

Для 102-й ракетки мира, которая была несеянной на этом турнире, это был первый пермога в турнир WTA. Ранее ее лучшим результатом был четвертьфинал.

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В полуфинальном матче Ястремская уверенно победила китаянку Чжан Шуай (№40).