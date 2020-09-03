Семин заменит Хацкевича в "Роторе"

Александр Хацкевич провалы старт сезона в России. Фото: ФК "Динамо".

Волгоградской "Ротор" хочет уволить главного тренера команды Александра Хацкевича.

Белорусский специалист провалил старт сезона команды в РПЛ. В "Ротор" стартовых турах набрал только 2 очка в 6 матчах и занимает остание место в турнирной таблице, сообщает телеграмм канал "Footьбольные люди".

Новым наставником команды может стать другой экс-тренер "Динамо" - Юрий Семин. Он должен провести с губернатором области и проговорить возможность возглавить команду.

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Александр Хацкевич возглавлял "Динамо" с лета 2017 по август 2019 года. Юрий Семин двчи работал с "Динамо", в сезоне 2007/09, и в сезонах 2010/12.