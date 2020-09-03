"Мне нет дела до ультрас "Динамо" - Луческу

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своем отношении к протестам ультрас киевского клуба против его назначения.

Ультрас "Динамо" выступили против назначения Луческу тренером "Динамо" из-за его работу в "Шахтере",

"Мне нет дела до них, это группа ультрас, которых кто-то подталкивает к этому. В конце концов, это даже не имеет значения. Мне это не интересно.

Меня волнуют мои отношения с игроками и игра, в которую они играют. Я профессионал, и как профессионал, я оставляю свои чувства позади, чтобы иметь возможность дать клубу все, что я накопил за эти годы в качестве опыта ", - сказал наставник" Динамо "в комментарии Sport.ro

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Мирча Луческу возглавил "Динамо" 23 июля. Подписав с киевским клубом контракт на два года. К этому румынский специалист 12 лет возглавлял "Шахтер".