"Динамо" отдало в аренду обладателя Кубка мира

Сергей Булеца не смог убедить Мирчу Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" отдало в аренду "Днепру-1" полузащитника 21-летнего Сергея Булецу.

Соглашение будет действовать в течение следующего сезона, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Футболист провел полноценную подготовку к сезону с новым наставником "Динамо" Мирчей Луческу, но не смог поразить тренера.

Прошлый сезон Булеца также играл в "Днепре-1" на правах аренды, где был одним из лидеров команды.

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Летом 2019 Сергея Булеца стал обладателем молодежного Кубка мира в Польше. На клубном уровне играл за молодежные команды "Динамо" и "Днепр".