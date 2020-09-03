"Динамо" отдало в аренду обладателя Кубка мира

 
Ексклюзивы
1/5
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 207
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
Просмотров: 711
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 603
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2088
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 450
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Просмотров: 261
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 594
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2223
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1458
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3591
Фото
Все фото
9
5
10
6
9
334 человека погибли в школе в Беслане
334 человека погибли в школе в Беслане
Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
Разбитый Ленин и свастика над правительством - каким был Минск в 1941 году
Разбитый Ленин и свастика над правительством - каким был Минск в 1941 году
Ураган убил 18 человек
Ураган убил 18 человек
В Беларуси во время акций протеста силовики задержали студентов
В Беларуси во время акций протеста силовики задержали студентов
Видео
Все видео
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Российская пропаганда устроила акцию перед слушанием по делу MH17
Российская пропаганда устроила акцию перед слушанием по делу MH17
Воздушный змей поднял 3-летнюю девочку на 30 м
Воздушный змей поднял 3-летнюю девочку на 30 м
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2385
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 630
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 936
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5895
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3420
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 сентября 2020
Просмотров: 432
Остання надія Італії
"9 липня 2006 року після обіду я поспав, пограв у PlayStation. Увечері виграв фінальний матч Кубка світу", – написав Андреа Пірло в ...
четверг, 03 сентября 2020 14:12

"Динамо" отдало в аренду обладателя Кубка мира

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; отдало в аренду обладателя Кубка мира
Сергей Булеца не смог убедить Мирчу Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" отдало в аренду "Днепру-1" полузащитника 21-летнего Сергея Булецу.

Соглашение будет действовать в течение следующего сезона, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Футболист провел полноценную подготовку к сезону с новым наставником "Динамо" Мирчей Луческу, но не смог поразить тренера.

Прошлый сезон Булеца также играл в "Днепре-1" на правах аренды, где был одним из лидеров команды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Итальянский тренер покинул "Днепр-1"

Летом 2019 Сергея Булеца стал обладателем молодежного Кубка мира в Польше. На клубном уровне играл за молодежные команды "Динамо" и "Днепр".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" отдало в аренду обладателя Кубка мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

334 человека погибли в школе в Беслане

Самое читаемое
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 1 Просмотров: 32474
Победительница &quot;Холостяка&quot; обнажила аппетитные ягодицы
Победительница "Холостяка" обнажила аппетитные ягодицы
5
 Просмотров: 15723
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
7
 Просмотров: 14517
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
6
 Просмотров: 14005
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности Просмотров: 7938
Мир
Футболист и телеведущий примет дома беженцев
Футболист и телеведущий примет дома беженцев Просмотров: 126
В NASA нашли способ ускорить полеты на Луну
В NASA нашли способ ускорить полеты на Луну Просмотров: 198
Из-за пандемии женят детей
Из-за пандемии женят детей Просмотров: 567
Страны ЕС призывают не сокращать карантин
Страны ЕС призывают не сокращать карантин Просмотров: 81
США анонсировали новые санкции против России
США анонсировали новые санкции против России Просмотров: 234
Больше всего комментируют
6
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
3
Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины
2
"Хуже, чем в Украине": Лукашенко пугает белорусов "резней"
Голосов: 4393
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua