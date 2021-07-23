Сегодня стартуют Олимпийские игры: расписание соревнований

На церемонию открытия Олимпийских игр пустят только 950 человек. Фото: Reuters

Сегодня, 23 июля, официально начинаются Олимпийские игры в Токио (Япония). Церемония открытия запланирована на 20:00 по местному времени (14:00 по Киеву).

На Олимпийском стадионе вместимостью 68 тыс. будут присутствовать только около 950 человек, в том числе лишь 15 мировых лидеров. Зрителям посещать мероприятия запретили вообще. Об этом сообщили две недели назад после того, как в Токио объявили новое чрезвычайное положение из-за пандемии Covid-19.

22 июля в Токио зарегистрировали 1979 новых случаев Covid-19, что является самым высоким показателем с 15 января. В около 90 человек, аккредитованных для участия в Олимпийских играх, включая некоторых спортсменов, также обнаружили инфекцию. С начала пандемии в Японии подцепили вирус около 853 тыс. человек, 15,1 тыс. умерли. Вакцинировать удалось лишь около 23% населения.

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Полное расписание игр 23 июля (время киевское)

2:30. Гребля академическая. Мужчины, одиночные. Предварительные заезды

3:00. Стрельба из лука. Женщины, личное первенство

3:30. Гребля академическая. Женщины, одиночные. Предварительные заезды

4:30. Гребля академическая. Мужчины, двойка парная. Предварительные заезды

5:00. Гребля академическая. Женщины, двойка парная. Предварительные заезды

5:30. Гребля академическая. Мужчины, четверка парная. Предварительные заезды

5:50. Гребля академическая. Женщины, четверка парная. Предыдущие заезды

07:00. Стрельба из лука. Мужчины, личное первенство

14:00. Церемония открытия

Правительство Японии потратил на проведение летней Олимпиады в Токио $15,4 млрд. Из-за переноса игр на год смета соревнований выросла на $900 млн Олимпиада в Токио стала самой дорогой среди Игор, которой проводятся летом. Предыдущие летние Игры-2016 в Рио стоили Бразилии более $13 млрд. Олимпийские игры 2012-го в Лондоне обошлись Великобритании почти в $15 млрд