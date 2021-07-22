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четверг, 22 июля 2021 16:14

Официальный сайт Олимпиады отделил Крым от Украины

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На официальном сайте Олимпийских игр-2020/21 в Токио неправильно изображены границы Украины.

На карте Крым отделен границей от Украины, сообщает "24 канал".

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Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone между материковой частью Украины и Крымом указано границу.

 

 


Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Украина на Олимпиаде в Токио представят 157 атлетов в 25 видах спорта.

Официальная церемония открытия состоится 23 июля. Начало в 14:00.

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