Официальный сайт Олимпиады отделил Крым от Украины

На официальном сайте Олимпийских игр-2020/21 в Токио неправильно изображены границы Украины.

На карте Крым отделен границей от Украины, сообщает "24 канал".

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Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone между материковой частью Украины и Крымом указано границу.



Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Украина на Олимпиаде в Токио представят 157 атлетов в 25 видах спорта. Официальная церемония открытия состоится 23 июля. Начало в 14:00.