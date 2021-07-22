Сборная Гвинеи отказалась от участия в Олимпиаде

Олимпийские игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS

Сборная Гвинеи не примет участия в Олимпиаде в Токио из-за пандемии коронавируса.

Министр спорта страны Санусси Соу заявил, что правительство было исключительно обеспокоено сохранением здоровья гвинейских спортсменов, сообщает "24 канал".

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"В связи с Covid-19 правительство, озабоченно сохранением здоровья гвинейских спортсменов, решило, что команда не выступит на Олимпийских играх в Токио", - cказал министр.

По сообщению СМИ, настоящей причиной отказа является отсутствие финансирования сборной Гвинеи на Играх. В Токио должны были поехать пять спортсменов.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Около 80% японцев хотят отменить или перенести Игры из-за распространения пандемии коронавируса. Примерно 10 тыс. из 80 тыс. волонтеров отказались помогать во время Олимпийских игр из-за опасений пандемии. Первая тысяча волонтеров отказалась от участия еще в феврале. 17 июля произошел первый случай заражения коронавируса в Олимпийской деревне в Токио. Положительный результат получил иностранец среди организаторов Олимпиады. Коронавирус зафиксировали в 45 человек, имеющих отношение к Играм.