Сегодня "Шахтёр" будет противостоять "врагу"

Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Фото: ФК "Шериф".

Молдавский "Шериф" впервые в истории смог пробиться в Лигу чемпионов. Все благодаря работе украинского тренера Юрия Вернидуба, который в квалификации турнира смог пройти чемпионов Сербии и Хорватии "Црвену Звезду" и "Динамо" Загреб соответственно.

В Украине Вернидуб известен работой с луганской "Зарей". Работал в клубе девять лет. За это время выиграл бронзовые награды чемпионата Украины и дважды играл в Лиге Европы. Поклонник "Динамо", враждовал с экс-тренером "Шахтёра" Паулу Фонсекой, донецким клубом вообще и приближённым к нему телеканалом.

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Вернидубу в "Заре" ежегодно нужно было "лепить" новую команду. Лучшие футболисты продавались в другие команды, чтобы "Заря" могла существовать. На их место приходили малоизвестные игроки, которых нужно было развивать. В таком положении о стабильности и результате не могло быть и речи.

В Молдове Вернидуб смог построить команду мечты. Состав "Шерифа" - опытные легионеры, их не нужно учить играть в футбол. В стартовом составе ни одного местного игрока. Юрий Николаевич может выстраивать видение и тактическую грамотность команды. В Молдове Вернидуб получил те условия работы, о которых только мечтал в Украине. Команда сразу дала результат.

Основной состав "Шерифа" - легионеры

Футбол от Вернидуба простой: надежная защита, физическая мощь игроков и быстрые контратаки через длинные передачи. Где-то по стилю "Шериф" Вернидуба очень похож на "Ференцварош" Сергея Реброва прошлого сезона. Когда команда была сформирована из опытных силовых игроков, которые отталкивались от надежной игры в обороне.

"Шахтеру" будет непросто, так как команда Вернидуба имеет довольно надежную защиту. Стремится забирать у соперника все пространство и умеет ждать ошибок на чужой половине поля. Играть в контроль мяча с такой командой опасно. Поэтому команде Роберто Де Дзерби важно первой не пропустить, чтобы не дать сопернику пространства и не проиграть силовую борьбу.

Матч "Шериф" - "Шахтер" начнется в 20:00. Отчет и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

В другом матче группы между собой сыграют "Интер" и "Реал".