Сборная Украины завершила Паралимпиаду золотой наградой

Сборная Украины завершила выступления на Паралимпиаде в Пекине.

В последний день соревнований украинцы одержали золотую награду в открытой эстафете в паралижной гонке на 2.5 км.

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Золотая четверка сборной Украины выступала в следующем составе: Григорий Волчинский, Дмитрий Суярко с гайдом Александром Никоновичем, Василий Кравчук, Анатолий Ковалевский с гайдом Александром Мукшиным.

Украина обновила личный рекорд по золотым наградам на Паралимпийских играх. В Пекине украинские паралимпийцы получили 11 золотых наград, 10 серебряных и 8 бронзовых.

Сине-желтая сборная сохранила за собой второе место в общем медальном зачете. Медальный зачет выиграла команда Китая.

Паралимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 13 марта. Всего на Паралимпиаде-2022 будет разыграно 78 комплектов наград.

Сборная Украины соревнуется в биатлоне и лыжной гонке. Представляют нашу страну 20 спортсменов и девять спортсменов-лидеров (гайдов).