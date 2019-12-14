Сборная Украины заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Сборная Украины заняла четвертое место в женской эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Страну на старте представляли Вита и Валентина Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.
Всего в ходе сегодняшней гонки Украинский допустили восемь промахов и отстали от бронзовых призеров из Швейцарии на 5,1 секунды.
Золотые медали эстафеты достались команде Норвегии, которая прошла дистанцию за час, 10 минут и 4,7 секунды, пишет "Спортарена"
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Женская гонка преследования состоится завтра, 15 декабря, в рамках заключительного дня второго этапа Кубка мира.
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