Сборная Украины улучшила позиции в мировом рейтинге

Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА.

Национальная команда добавила одну позицию и занимает 25-е место после матчей в ноябре, сообщает Sport.ua.

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Сборная Украины за этот период провела два матча: товарищеский против Болгарии - 1:1 и еще один в рамках квалификации Кубка мира-2022 - против Боснии и Герцеговины - 2:0.

Лидирует в рейтинге сборная Бельгии. На втором месте национальная команда Бразилии, а замыкает тройку Франция.

Потенциальные соперники сине-желтых в полуфинале плей-офф отбора Кубка-2022 расположились на таких позициях: Италия - шестая, Португалия - восьмая, Швеция - 18-я, Уэльс - 19-й, Шотландия - 38-я. Жеребьевка состоится 26 ноября.