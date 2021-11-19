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пятница, 19 ноября 2021 11:40

Команда Роналду боится сборную Украины

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Сборная Португалии не хочет играть в стыковых матчах Кубка мира против Украины.

Португальские болельщики провели голосование относительно самого желанного соперника для сборной, сообщает A Bola.

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Больше всего местные болельщики хотят встретиться с Северной Македонией. Вторую позицию занимает сборная Австрии, третью – Турция. Меньше всего голосов собрала сборная Украины – всего 2.5%.

 

Сборная Украины заняла второе место в своей группе. В последнем матче команда Петракова победила Боснию. Соперник в стыковых матчах будет известен 26 ноября.

Португалия тоже стала второй в своей группе. Команда Криштиану Роналду уступила первое место в группе сборной Сербии.

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