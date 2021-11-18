Павелко объяснил, почему Петракова назначили тренером сборной Украины

Александр Петраков и Андрей Павелко. Фото: УАФ

Президент украинской ассоциации футбола Андрей Павелко объяснил, почему Александр Петраков стал полноценным тренером сборной Украины.

17 ноября Петраков лишился приставки исполняющего обязанности и подписал контракт до конца 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Украина победила Боснию

"Мы с вами в ночь с 16 на 17 августа доверили Петракову принять сборную в очень сложный период квалификации – когда в активе имела три очка после трех матчей.

А ровно через три месяца мы можем подвести первые итоги его работы – сборная завоевала право на выступление в плей-офф отбора Кубка мира-2022. За это время команда не проиграла ни одного матча, свела к ничьей поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции. Я абсолютно убежден, что Александр Васильевич Петраков своей работой и результатами полностью заслужил смену своего формального статуса во главе сборной", - цитирует Павелко "Эпоха футбола".

Во главе сборной Украины Петраков провел семь матчей: две победы и пять ничьих. 16 ноября сборная Украины вышла в плей-офф отбора на Кубок-2022, обыграв на выезде Боснию и Герцеговину-2:0. В конце марта украинцы проведут стыковые матчи. Соперник определится 26 ноября. Александр Петраков известен своей работой с юношескими сборными мира. В 2019 году выиграл молодежный Кубок мира.