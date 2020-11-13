Сборная Украины разгромила Мальту

 
Ексклюзивы
1/5
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 135
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 459
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Просмотров: 810
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
Просмотров: 585
Запрет абортов: все, что нужно знать
Запрет абортов: все, что нужно знать
Просмотров: 423
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Просмотров: 477
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Просмотров: 360
"Большинство ненавидят коррупцию, но можно порешать с кумом" - экономист
"Большинство ненавидят коррупцию, но можно порешать с кумом" - экономист
Просмотров: 288
Девушка, ультрас, война - что подталкивает перейти на украинский
Девушка, ультрас, война - что подталкивает перейти на украинский
Просмотров: 486
Виселица, файеры и послание: как общественность съездила в гости к Тупицкому (ВІДЕО)
Виселица, файеры и послание: как общественность съездила в гости к Тупицкому (ВІДЕО)
2 Просмотров: 1458
Фото
Все фото
5
16
10
11
5
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Видео
Все видео
"Решение по матчу с Германией будут принимать УЕФА и немецкое правительство" - Шевченко
"Решение по матчу с Германией будут принимать УЕФА и немецкое правительство" - Шевченко
Определились 4 последние участники Евро-2020
Определились 4 последние участники Евро-2020
Почему "молодежка" потеряла шансы на выход на Евро
Почему "молодежка" потеряла шансы на выход на Евро
Обладатель Кубка мира проиграл сборной Финляндии
Обладатель Кубка мира проиграл сборной Финляндии
Как сыграли соперники сборной Украины в Лиге наций
Как сыграли соперники сборной Украины в Лиге наций
Интервью
1/5
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
Просмотров: 585
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Просмотров: 378
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
Просмотров: 2016
Феномен Зеленского больше не является решающим
Феномен Зеленского больше не является решающим
Просмотров: 1224
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
3 Просмотров: 2124
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
13 ноября 2020
1 Просмотров: 225
Чому не вижив Віталій Вільховий?
Наприкінці жовтня урядова комісія назвала причини катастрофи АН-26 під ЧугуєвОм. Трохи винувате командування Повітряних сил, трохи помилився екіпаж, ...
пятница, 13 ноября 2020 21:02

Сборная Украины разгромила Мальту

  Комментировать
Сборная Украины разгромила Мальту
Николай Кухаревич в первом своем матче за молодежную сборную сделал дубль. Фото: ФК "Рух".

В отборе к Евро-2021 молодежная сборная Украины на выезде уверенно победила Мальту - 4:1.

В первом тайме сине-желтые отличились дважды. Дубль на счету нападающего львовского "Руха" Николая Кухаревича, который провел первый матч за "молодежку".

После перерыва Мальта сократила отставание в счете усилиями Омара Елуни. До конца встречи Украина забила еще два гола. Результативные удары на счету Богдана Милованова и Ильи Шевцова.

Евгений Исаенко мог забить еще один мяч, но не реализовал пенальти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вспышка коронавируса в сборной Украины - Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук и Коваленко сдали положительные тесты

Команда Руслана Ротаня с 13 очками идет на третьем месте группы 8. 17 ноября сборная Украины Ю-21 завершит евроотбор матчем против Северной Ирландии в Коваливке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сборная Украины разгромила Мальту». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Когда придут к тебе, накорми и дай им выпить. Если будут вредить, накричи&quot;
"Когда придут к тебе, накорми и дай им выпить. Если будут вредить, накричи" Просмотров: 6894
Доллар растет в цене
Доллар растет в цене 1 Просмотров: 5256
Часть Украины завалит мокрым снегом: каким регионам готовиться
Часть Украины завалит мокрым снегом: каким регионам готовиться Просмотров: 4941
Хвастался быстрой ездой: показали, как гонял таксист, убивший людей на остановке
Хвастался быстрой ездой: показали, как гонял таксист, убивший людей на остановке
3
 Просмотров: 4194
Россияне привезли на Донбасс свое оружие
Россияне привезли на Донбасс свое оружие 1 Просмотров: 3537
Спорт
Почему Пятов должен покинуть "Шахтер"
Почему Пятов должен покинуть "Шахтер"
 1 Просмотров: 765
"Решение по матчу с Германией будут принимать УЕФА и немецкое правительство" - Шевченко
"Решение по матчу с Германией будут принимать УЕФА и немецкое правительство" - Шевченко
 1 Просмотров: 756
Вспышка коронавируса в сборной Украины - Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук и Коваленко сдали положительные тесты
Вспышка коронавируса в сборной Украины - Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук и Коваленко сдали положительные тесты 1 Просмотров: 783
Cалах заболел на коронавирус
Cалах заболел на коронавирус Просмотров: 108
Луческу признался, что работал со сборной Румынии на Евро-2016
Луческу признался, что работал со сборной Румынии на Евро-2016 Просмотров: 144
Больше всего комментируют
3
"Слуги" предлагают расширить полномочия Зеленского
2
Город сожгли, а трупы спустили по реке
2
"Мы похожи на человека, пришедшего на бал и с него упали штаны" - писатель об отношениях Украины и США
2
В Раду проходят 4 партии - опрос
2
AC/DC выпустили первый альбом после смерти гитариста
Голосов: 103
Голосование Кто выиграет первый круг УПЛ?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтер"
Просмотреть