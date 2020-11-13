Сборная Украины разгромила Мальту

Николай Кухаревич в первом своем матче за молодежную сборную сделал дубль. Фото: ФК "Рух".

В отборе к Евро-2021 молодежная сборная Украины на выезде уверенно победила Мальту - 4:1.

В первом тайме сине-желтые отличились дважды. Дубль на счету нападающего львовского "Руха" Николая Кухаревича, который провел первый матч за "молодежку".

После перерыва Мальта сократила отставание в счете усилиями Омара Елуни. До конца встречи Украина забила еще два гола. Результативные удары на счету Богдана Милованова и Ильи Шевцова.

Евгений Исаенко мог забить еще один мяч, но не реализовал пенальти.

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Команда Руслана Ротаня с 13 очками идет на третьем месте группы 8. 17 ноября сборная Украины Ю-21 завершит евроотбор матчем против Северной Ирландии в Коваливке.