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среда, 27 января 2021 16:12

Сборная Украины проведет матч против Болгарии

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Сборная Украины проведет матч против Болгарии
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Сборная Украины проведет товарищеский матч против национальной команды Болгарии.

Декабрь запланировано провести 11 ноября 2021-го года в Украине, сообщил глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в фейсбук.

Этот товарищеский поединок будет предшествовать матчу "сине-желтых" в рамках отбора к Кубку мира-2022 против сборной Боснии и Герцеговины (16 ноября).

УАФ также ведет переговоры о проведении еще одного контрольного матча в 2021 году.

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В 2021 году сборная Украины уже запланировала три спарринга: 23 мая против Бахрейна, 3 июня из Ирландией и 7 июня с Кипром.

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