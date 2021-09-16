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четверг, 16 сентября 2021 14:01

Сборная Украины потеряла две позиции в рейтинге ФИФА

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Сборная Украины потеряла две позиции в рейтинге ФИФА
Александр Петраков неудачно дебютировал во главе сборной Украины. Фото: REUTERS

Сборная Украины по футболу теряет позиции в рейтинге ФИФА.

Национальная команда потеряла две позиции и теперь занимает 27-е место с 1520,07 баллами, сообщает сайт ФИФА.

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Среди представителей УЕФА украинская команда 15-я.

Возглавляет рейтинг сборная Бельгии. На втором месте сборная Бразилии. Замыкают тройку англичане.

В последних трех матчах команда Александра Петракова трижды сыграла вничью. В отборе к Кубку мира против Франции и Казахстана, а также в товарищеском матче против Чехии.

9 октября национальная команда проведет матч седьмого тура против Финляндии.

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