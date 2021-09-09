После матча с Чехией Петраков поссорился с журналистом

Александр Петраков неудачно дебютировал во главе сборной Украины. Фото: REUTERS

Главный тренер сборной Украины 64-летний Александр Петраков попал в скандал после товарищеского матча с Чехией.

Наставник украинцев эмоционально пообщался с журналистом на послематчевой пресс-конференции.

Журналист поинтересовался тактикой команды и заменой Сергея Кривцова.

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"А я вам должен был позвонить и спросить, как играть ? Я так играю. Почему я должен менять схему? Потому что вы этого хотите? Я же главный тренер. Понимаете?

Соболь сыграл? Я его поставил. Разве вам не нравится? Что поделать. Не всем же я должен нравиться", - добавил Петраков.

Матч Чехия - Украина завершился вничью -1:1. 9 октября сборная Украины проведет матч отбора к Кубку мира против Финляндии. Александр Петраков стал исполняющим обязанности тренера сборной Украины после ухода из команды Андрея Шевченко.