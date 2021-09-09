Петраков спровоцировал конфликт с лидерами сборной: почему Украина рискует не поехать на Кубок мира

Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины сыграла сентябрьские матчи отбора к Кубку мира против Казахстана и Франции и провела контрольный поединок против Чехии. Эти игры стали первым для Александра Петракова во главе сборной.

В тактическом плане сборная Украины перешла на три центральных защитника. Это базовая построение игры нового тренера. Это не совсем соответствует кадровому потенциалу команды, где большого выбора центральных защитников нет, ни один украинский клуб не играет по такой схеме. Возникли проблемы в центральных полузащитников, которых хватает. Теперь не каждому найдется место на поле.

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Петраков максимально упростил игру. Команда не гонится за контролем мяча, а пытается играть благодаря большому объему беговой работы, длинным передачам и силовому футболу. В лидеров команды возникли проблемы в таком футболе. Андрей Ярмоленко физически выдерживают не более часа. Александр Зинченко не привычный к такому футболу, а Руслану Малиновскоve нет места в тактических построениях.

Тренер сборной должен понять, что он исходит не из своего видения игры, а кадровых возможностей команды. Не должен заставлять футболистов играть в свой футбол, а искать баланс между собственными игровыми идеями и возможностями игроков. Иначе и деле возникать абсурдные ситуации, когда Эдуард Соболь или Александр Зубков играют вовсе не на своих позициях. Пользы от таких действий совсем не много.

Петраков максимально упростил игру. Команда не гонится за контролем мяча

Игнорировать или конфликтовать с лидерами команды он просто не имеет права, так как кадровый потенциал очень ограничен. Тем более, что тренер не имеет большого авторитета и работает как исполняющий обязанности. В любой момент может прийти новый наставник. Если реально сборная хочет поехать в Катар, то нужно использовать лучших игроков.

После матча против Казахстана на орехи досталось Александру Караваеву. После Франции вылез конфликт тренера и Малиновским. Если пойдет так дальше, то о поездке на Кубок мира речь не будет идти. Игроки просто "сольют" тренера.

9 октября сборная Украины проведет матч шестого тура отбора к Кубку мира против Финляндии.

В отборочной группе национальная команда занимает второе место, отставая от лидера Франции на семь очков. В последней игре украинцы сыграли вничью и чехам - 1:1.