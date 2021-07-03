Сборная Украины получит максимальные премиальные за участие в Евро

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Просмотров: 2430
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 4581
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
3 Просмотров: 216
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 1971
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
3 Просмотров: 729
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 576
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 270
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Просмотров: 1494
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 738
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 2052
Фото
Все фото
3
4
5
4
6
&quot;Есть чему поучиться у детей&quot; - Зеленский обратился к футболистам
"Есть чему поучиться у детей" - Зеленский обратился к футболистам
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
&quot;Мы прошли в 1/4 финала&quot; - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Кабмин собрался в футболках сборной Украины
Кабмин собрался в футболках сборной Украины
В матче со Швецией Довбык побил рекорд трехкратного обладателя &quot;Золотого мяча&quot;
В матче со Швецией Довбык побил рекорд трехкратного обладателя "Золотого мяча"
Видео
Все видео
Посое скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
Посое скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
Англия смогла выбить Украину с Евро
Англия смогла выбить Украину с Евро
Италия победила Бельгию в четвертьфинале Евро
Италия победила Бельгию в четвертьфинале Евро
Евро-2020/21: Испания в четвертьфинале победила Швейцарию
Евро-2020/21: Испания в четвертьфинале победила Швейцарию
Как Шевченко встречали в Риме
Как Шевченко встречали в Риме
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Просмотров: 891
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
1 Просмотров: 144
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 954
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2358
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
02 июля 2021
Просмотров: 288
Якщо серійний убивця не дотримає слова
Понад місяць світ складав шпаргалки для Джозефа Байдена: він і те має сказати, і про інше не забути. Найактивнішими були українські експерти. Від ...
суббота, 03 июля 2021 14:19

Сборная Украины получит максимальные премиальные за участие в Евро

  Комментировать
Сборная Украины получит максимальные премиальные за участие в Евро
Сборная Украины может назвать свое выступление удачным. Фото: Reuters

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко отметил, что игроки национальной сборной получат максимальные премиальные за выступление на Евро-2020.

"Наши игроки не спрашивают о призовых, не спрашивают, сколько другие команды получают, сколько они. Их интересует результат, игра на чемпионате Европы, успешное выступление. Это говорит о том, что для нашей сборной самое главное – выступить как можно лучше и представить свою страну на европейском форуме.

Уж поверьте, они, как всегда, получат максимальные премиальные. Мы все понимаем, что деньги, которые УЕФА даёт за выступления, это всё благодаря игре нашей сборной, благодаря нашим игрокам. Точно могу сказать, что наши футболисты будут очень довольны, они это знают. Будут рассчитаны все налоги, всё будет открыто. Надеюсь, что этот вопрос сейчас не беспокоит наших игроков", — приводит слова Павелко Football.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хотим за Яремчука много больше € 15 миллионов – "Гент"

На чемпионате Европы сборная Украины сыграла четыре матча. Наши игроки обыграли сборные Северной Македонии и Швеции и проиграла сборным Нидерландов и Австрии. Сегодня Украина сыграет со сборной Англии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сборная Украины получит максимальные премиальные за участие в Евро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июля

Мать убила четырех детей, чтобы помириться с мужем

Киевский князь уничтожил столицу хозар

Самое читаемое
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас Просмотров: 9693
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
4
 Просмотров: 5796
&quot;Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят&quot; - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
45
 Просмотров: 4581
Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 4581
Гороскоп на 2 июля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 2 июля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4230
Спорт
Посое скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
Посое скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
 Просмотров: 108
"Интер" купит обидчика сборной Украины
"Интер" купит обидчика сборной Украины Просмотров: 45
Рим станет украинским - глава УГКЦ пообещал поддержку футболистам
Рим станет украинским - глава УГКЦ пообещал поддержку футболистам Просмотров: 297
Хотим за Яремчука много больше € 15 миллионов – "Гент"
Хотим за Яремчука много больше € 15 миллионов – "Гент" Просмотров: 297
"Есть чему поучиться у детей" - Зеленский обратился к футболистам
"Есть чему поучиться у детей" - Зеленский обратился к футболистам
3
 Просмотров: 414
Больше всего комментируют
3
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
3
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
3
Англия смогла выбить Украину с Евро
1
"Все скупят олигархи": развеяли мифы о рынке земли в Украине
1
Приняли закон о коренных народах
Голосов: 237
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть