Сборная Украины получит максимальные премиальные за участие в Евро

Сборная Украины может назвать свое выступление удачным. Фото: Reuters

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко отметил, что игроки национальной сборной получат максимальные премиальные за выступление на Евро-2020.

"Наши игроки не спрашивают о призовых, не спрашивают, сколько другие команды получают, сколько они. Их интересует результат, игра на чемпионате Европы, успешное выступление. Это говорит о том, что для нашей сборной самое главное – выступить как можно лучше и представить свою страну на европейском форуме.

Уж поверьте, они, как всегда, получат максимальные премиальные. Мы все понимаем, что деньги, которые УЕФА даёт за выступления, это всё благодаря игре нашей сборной, благодаря нашим игрокам. Точно могу сказать, что наши футболисты будут очень довольны, они это знают. Будут рассчитаны все налоги, всё будет открыто. Надеюсь, что этот вопрос сейчас не беспокоит наших игроков", — приводит слова Павелко Football.ua.

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На чемпионате Европы сборная Украины сыграла четыре матча. Наши игроки обыграли сборные Северной Македонии и Швеции и проиграла сборным Нидерландов и Австрии. Сегодня Украина сыграет со сборной Англии.