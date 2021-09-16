Сборная Турции хочет пригласить Шевченко

Бывший тренер сборной Украины 44-летний Андрей Шевченко может возглавить национальную команду Турции.

Главным конкурентом украинца называют наставника Германии Ю-21 Штефана Кунца, в активе которого две победы на молодежных чемпионатах Европы, сообщает Kicker.

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Неделю назад Шенол Гюнеш покинул тренерский мостик национальной команды. Причиной стало унизительное поражение Турции в рамках отбора на Кубок мира-2022 от сборной Нидерландов - 1:6.

Андрей Шевченко без работы с 1 августа. Перед этим он пять лет тренировал сборную Украины. За это время смог вывести команду на Евро-2020/21.

9 октября сборная Украины сыграет в матче отбора к Кубку мира против Финляндии.