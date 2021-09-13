Назвали настоящую причину конфликта Шевченко и Павелко

Украинская ассоциация футбола испытывает серьезные финансовые проблемы, сообщает журналист "ТаТоТаке" Сергей Болотников.
"Я не верил, что Павелко поругается с Шевченко из-за какого-то миллиона. Оказывается, что такое возможно по простой причине – этого миллиона у Павелко нет.
У федерации ужасные проблемы с деньгами. Неоткуда платить.
По моей информации, федерация уже несколько раз наперед просила у ФИФА и УЕФА вот те деньги, что выплачиваются каждый год. И те уже не дают", – сказал Болотников.
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Контракт Андрея Шевченко с УАФ закончился 31 июля и не был продлен. Вместо Шевченко исполняющим обязанности главного тренера стал Александр Петраков. Он уже успел громко разругаться с лидером команды.
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