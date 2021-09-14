"Шевченко не будет ждать, пока Луческу покинет "Динамо" - Цыганик

Андрей Шевченко сейчас находится без работы. Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины 44-летний Андрей Шевченко не возглавит киевское "Динамо".

Владельцы клуба полностью доверяют нынешнему тренеру Мирче Луческу и не планируют никаких изменений на тренерской скамье до завершения контракта румына в 2024 году.

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"Я верю в факты. У Луческу контракт с "Динамо" до лета 2024-го. Как думаете, Шевченко будет ждать? Не думаю, что Шевченко будет ждать, пойдет ли Луческу заранее.

Я специально позвонил Игорю Суркису и спросил о контракте. У Луческу все хорошо, он восстановился в отношении здоровья. К Луческу полное доверие. А когда-то в будущем, конечно, Шевченко может возглавить "Динамо", - сказал журналист в программе "Цыганик Live".

14 сентября "Динамо" сыграет в первом туре ЛЧ против "Бенфики". Начало матча в 22:00 по Киеву. Отчет и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

В чемпионате Украины киевляне лидируют в турнирной таблице, опережая "Шахтер" на три очка.