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вторник, 18 июня 2019 11:09

Сборная СНГ проиграла последнюю игру пьяным шотландцам

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Сборная СНГ проиграла последнюю игру пьяным шотландцам
Алексей Михайличенко играл против своих одноклубников из "Глазго Рейнджерс"

18 июня 1992-го сборная СНГ (бывшая сборная СССР) проводила решающую встречу на чемпионате Европы в Швеции против сборной Шотландии.

Первые 2 матча давали надежду болельщикам команды Анатолия Бышовца. Со сборной Германии они сыграли вничью - 1:1. Причем немец Хасслер сравнял счет за 40 с. до финального свистка.

В матче против Голландии сборная СНГ простояла всю игру в обороне, пропустила "чистый" мяч от Гуллита, но судья по непонятным причинам гол отменил.

Зато Шотландия билась и с немцами, и с голландцами. Первым проиграла - 0:1, вторым - 0:2. Несмотря на результат, фанаты Шотландии устроили своим любимцам овацию.

Перед последним туром Шотландия потеряла все шансы на продолжение борьбы, а СНГ устраивала только победа.

Матч начался неожиданно. На 6 мин. после дальнего удара Макстея мяч ударился в штангу, от нее - в спину вратаря Харина и залетел в ворота - 0:1.

Еще через 10 мин. Макклейр ударил издали, мяч задел спину защитника Цхададзе - 0:2.

Сборная СНГ бросилась отыгрываться. Юран не реализовал выход один на один с вратарем. Добровольский обвел голкипера, но попал в пятку защитнику.

В конце игры Шотландия забила с пенальти и окончательно похоронила надежды сборной СНГ. Впоследствии ее игроки говорили, что шотландцы выходили на матч со стойким запахом алкоголя. Проиграть решающий матч пьяным шотландцам - такого позора у потомков сборной СССР еще не было.

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Это была последняя игра сборной СНГ. В дальнейшем вместо нее с появились 15 национальных сборных.

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Дата
18
июня

Сборная СНГ проиграла последнюю игру пьяным шотландцам

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