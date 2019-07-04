Сборная Перу стала вторым финалистом Копа Америка

Эдисон Флорес положил начало разгрому чилийцев

Сегодня ночью в Порту-Алегри состоялся второй полуфинал Копа Америка — сборная Перу со счетом 3:0 отпраздновала победу над Чили.

Уже к перерыву команда Рикардо Гареки отличилась дважды — сначала забил Эдисон Флорес, после чего ошибку голкипера чилийцев Габриэля Ариаса подкараулил Йошимар Йотун, который поразил пустые ворота из-за пределов штрафной площади.

В самой концовке третий мяч забил капитан перуанцев Хосе Паоло Герреро, который обыграл Ариаса и спокойно покатил мяч в ворота. У Чили был шанс забить гол престижа перед самым финальным свистком, но с неуместной "паненкой" в исполнении Эдуардо Варгаса легко справился голкипер перуанцев Педро Гальесе.

Перу побеждает со счетом 3:0, а в финале его ждет встреча против Бразилии, которая в первом полуфинале обыграла Аргентину (2:0).

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Финал Копа Америка между Бразилией и Перу состоится в воскресенье, 7 июля, на "Маракане". Старт встречи — в 23:00 по киевскому времени.