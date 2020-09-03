Николай Шапаренко вернулся в расположение киевского "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" 21-летний Николай Шапаренко покинул расположение сборной Украины.

Из-за проблем со здоровьем Шапаренко не сможет помочь команде в ближайших матчах Лиги Наций, сообщает официальный сайт УАФ.

"Со всеми все в порядке. Единственное, нас покинул Шапаренко. У него небольшая мышечная травма. Мы посоветовались с доктором о нем. А так все в сборе ", - рассказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Шапаренко вернется в расположение "Динамо", где будет проходить восстановление и готовиться к матчам чемпионата и квалификации Лиги чемпионов.

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3 сентября во Львове сборная Украины сыграет против Швейцарии. Начало встречи - в 21:45.