Шапаренко обвинили в расизме

Николай Шапаренко и Ранджел. Фото: ФК "Динамо" Киев

Форвард "Ворсклы" Ранджел обвинил одного из лидеров "Динамо" и сборной Украины Николая Шапаренко в расизме.

По словам нападающего полтавчан, во время матча Шапаренко назвал его "черным".

"После забитого гола я услышал расистские возгласы с левой трибуны. После этого я получил поддержку одного из игроков Динамо. Это был 14-й номер (Карлос де Пена –Gazeta.ua). Он сказал, что ему стыдно за то, что произошло.

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Но другой игрок Динамо, 10-й номер (Николай Шапаренко -Gazeta.ua), сказал мне оскорбительное слово "черный" на русском языке. Во время матча я не стал ничего делать и отвечать на оскорбления, а сфокусировался на игре. А после матча я подошел и доложил арбитру. Он подтвердил мне, что слышал расистские возгласы. Теперь надеюсь на адекватную реакцию", - сказал бразилец в эфире программы "Великий футбол".

Матч "Динамо" – "Ворскла" завершился поражением киевлян – 1:2. Теперь команда Мирчи Луческу опустилась на второе место в чемпионате Украины, уступая "Шахтеру" по дополнительным показателям. В следующем матче "Динамо" в гостях сыграет против "Черноморца".