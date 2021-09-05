Самый возрастной игрок сборной приближатся к рекорду

 
Ексклюзивы
1/5
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 378
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
1 Просмотров: 4212
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Просмотров: 1908
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 315
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
Просмотров: 1728
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Просмотров: 9684
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Просмотров: 3141
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 882
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
Просмотров: 261
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
3 Просмотров: 1539
Фото
Все фото
10
8
5
26
5
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
&quot;Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься&quot; - украинка поделилась, как покоряла &quot;гору-убийцу&quot;
"Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься" - украинка поделилась, как покоряла "гору-убийцу"
Видео
Все видео
Во время игры Украины и Франции на поле выбежал ребенок
Во время игры Украины и Франции на поле выбежал ребенок
Сенсационный Израиль: результаты матчей отбора к Кубку мира
Сенсационный Израиль: результаты матчей отбора к Кубку мира
Показали, как Финляндия обыграла обидчика Украины
Показали, как Финляндия обыграла обидчика Украины
Сборная Украины сенсационно сыграла вничью с Францией
Сборная Украины сенсационно сыграла вничью с Францией
Как на НСК "Олимпийский" болели за сборную Украины в матче с Казахстаном
Как на НСК "Олимпийский" болели за сборную Украины в матче с Казахстаном
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 873
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1107
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 414
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1008
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2025
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
03 сентября 2021
1 Просмотров: 360
Ніхто в Європі
У понеділок, вівторок і середу ми будуємо хату: виводимо стіни, ставимо перегородки, мостимо підлогу, врізаємо вікна і двері. У четвер приходить ...
воскресенье, 05 сентября 2021 15:41

Самый возрастной игрок сборной приближатся к рекорду

  Комментировать
Самый возрастной игрок сборной приближатся к рекорду
Андрей Пятов с 2007 года играет за "Шахтер". Фото: "Шахтер"

Андрей Пятов вскоре может стать самым возрастным игроком в истории сборной Украины.

Вчерашний матч против сборной Франции для капитана сборной Украины Андрея Пятова стал 99-м в его карьере в "сине-желтой" команде. Более того, голкипер вышел на вторую позицию в рейтинге старейших футболистов в истории Национальной сборной.

На поле НСК "Олимпийский" Андрей вышел в возрасте 37 лет и 68 дней. Благодаря этому он смог обогнать в рейтинге Александра Шовковского (37 лет и 58 дней) и Вячеслава Шевчука (37 лет и 34 дня).

Лидером списка уже на протяжении пяти лет является Анатолий Тимощук. В возрасте 37 лет и 83 дня опорный полузащитник появился в компенсированное время матча третьего тура группового этапа Евро-2016 Украина - Польша.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Спасибо ребятам за такой футбол": реакция соцсетей на матч Украина - Франция

Побить рекорд Андрей Пятов сможет уже 9 октября, если выйдет на поле в матче против Финляндии.

Андрей Пятов в прошлом году потерял место в основе "Шахтера", а затем и сборной. Он заявил о завершении выступлений за сборную, но впоследствии передумал.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самый возрастной игрок сборной приближатся к рекорду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
сентября

Украина выиграла первое и единственное золото Олимпиады

Самое читаемое
Бабкина ню, жена динамовца в бикини и Рианна в нижнем белье - что публикуют звезды в сети
Бабкина ню, жена динамовца в бикини и Рианна в нижнем белье - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 13473
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
 Просмотров: 9684
Гороскоп на 4-5 сентября: каким знакам будет больше везти в выходные
Гороскоп на 4-5 сентября: каким знакам будет больше везти в выходные
 Просмотров: 8334
Магнитные бури в сентябре накроют Украину: назвали даты
Магнитные бури в сентябре накроют Украину: назвали даты Просмотров: 5274
Мисс идеальная грудь купалась в бассейне голышом
Мисс идеальная грудь купалась в бассейне голышом
5
 Просмотров: 4626
Спорт
Французская газета назвала звезду сборной Украины
Французская газета назвала звезду сборной Украины Просмотров: 585
Во время игры Украины и Франции на поле выбежал ребенок
Во время игры Украины и Франции на поле выбежал ребенок
 Просмотров: 360
Назвали лучшего игрока сборной Украины в матче против Франции
Назвали лучшего игрока сборной Украины в матче против Франции Просмотров: 423
Реванша с Ломаченко не будет - Лопес
Реванша с Ломаченко не будет - Лопес Просмотров: 342
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
10
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
10
Арестович предложил переименовать украинский язык
10
Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и на тринадцатую пенсию
4
Виктора Ющенко отравили токсинами
2
"Сказали от души и правду" - Залужный прокомментировал песню о Путине на параде
1
Церковный праздник 4 сентября. Молятся святым, которые проповедовали христианство язычникам
Голосов: 10
Голосование Сборная Украины по футболу будет играть на Кубке мира-2022?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть