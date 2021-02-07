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воскресенье, 07 февраля 2021 15:35

Самый дорогой футболист в истории против самого титулованного сойдутьса за Супербоул

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Самый дорогой футболист в истории против самого титулованного сойдутьса за Супербоул
Главной интригой Суперболуа LV будет противостояние квотребеков "Чифс" Патрика Махоумса (слева) и "Баккэнирс" Тома Брэди. twitter.com

В ночь на понедельник 8 февраля в городе Тампа, штат Флорида, состоится 55-й Супербоул. Финальный матч Национальной футбольной лиги - главное спортивное событие года в США. Показать 30 секунд рекламы в перерыве игры стоит $ 5,5 млн. В решающем поединке сойдутся Канзас-Сити Чифс и Тампа-Бэй Баккэнирс. Главная интрига в противостоянии квотербэков. За действующих обладателей Супербоул "Чифс" выступает самый дорогой спортсмен мира - 25-летний Патрик Махоумс. В июле подписал соглашение на $ 503 млн. "Баккэнирс" к победе будет вести 43-летний Том Брэди. Футболист побеждал в 6-ти Супербоулах. Ни одна команда НФЛ суммарно не имеет больше титулов.

Летом Том Брэди перешел из Нью-Ингленд Пэтриотс в Тампа-Бэй Баккэнирс. В команду, которая в течение 2010-х ни разу даже не выходила в плей-офф. Теперь за бортом постсезона остались "Патриоты", за которых болеете. Ваши симпатии в Супербоуле будут на чьей стороне? - спрашиваем писателя Макса Кидрука.

Очевидно, что буду за Брэди, потому что это легендарная личность. Как можно оппонировать такой величине? К тому же не люблю "Чифс", но это отдельная и очень долгая история.

Состав нынешнего финала закономерен?

Ожидал "Чифс" - "Пекерс". "Баккэнирс" удивили - три выездные матчи, три победы. Это при том, что команда новая, не сыграна, не имели предсезонки, тренировочных лагерей из-за ограничений из-за Covid.

Главный вопрос сезона было в том, сможет ли Том Брэди показать класс без наставника "Пэтриотс" Била Беличика, под руководством которого выиграл все свои титулы в профессиональной карьере?

Том уже смог, посмотрите где команда Брэди, а где Беличика. Но я бы не сказал, что это все только заслуга Брэди. Когда он только перешел в Тампу, некоторые американские комментаторы в прямом эфире не стеснялись говорить, что это сборище идиотов, а не команда. Там кроме ресиверов Криса Гудввина и Майка Эванса в то время вроде никого не было. Но по ходу сезона оказалось, что "Бакс" в течение предыдущих двух лет продрафтили очень классных молодых игроков, о которых мы еще не знали - раннинбэк Рональд Джонс, лайнбэкер Девин Уайт. Кроме того из "Джагуарс" пришел Леонард Форнетти, подписали Роба Гронковски, Антонио Брауна. Даже на бумаге это уже было похоже на команду калибра плей-офф.

Удивительно, что они это сделали в первый сезон, как только собрались

Да квотербэк Том Брэди впечатляет - 40 тачдаунов за регулярный сезон в таком возрасте, но у "Бакс" прекрасная защита и это тоже то, благодаря чему они вышли в финал. Удивительно, что они это сделали в первый сезон, как только собрались. Вспомните матч за чемпионство в конференции, когда в первой половине нападение сыграло блестяще, а вторая была, мягко говоря, не очень. Брэди бросил три перехвата и каждый раз защита выходила и останавливала квотербэка Грин-Бэй Пэкерс Аарона Роджерса, а он в лучшей форме за карьеру, MVP сезона. Но Тампа в решающий момент не позволила ему ни разу набрать даже первый даун.

Три перехвата Тома Брэди в последнем матче перед Супербоул не стали тревожным звоночком?

- Ошибка квотербэка была только в первом, бросил мяч слишком высоко. А два следующих дальних паса были при давлении. Брэди выбрасывал мяч наугад, рассчитывал на нарушение защиты соперника или на прием все-таки кого-то из своих ресиверов. Да, статистически это плохо - много перехватов за такой промежуток игры. Но, если внимательно посмотреть на два последних - были на третьих даунах каждый раз, мяч летел далеко, в ту зону, где, если бы это был пант, его принимала бы спецкоманда соперника. Брэди не дурак, понимает такие тонкости, просчитывает шансы в таких рискованных действиях.

Еженедельно садились в самолет и выигрывали в чужих стенах

В одном из анонсов Супербоула противостояния Брэди и Махомса сравнили с фантазийной встречей на баскетбольной площадке Майкла Джордана и Леброна Джеймса.

Не совсем согласен. Да, Махоумс крутой. Он лучший игрок в лиге и по физическим данным, и по интеллекту, у него лучшие партнеры, но, при всем уважении, он еще не сделал того, чего сделал Леброн Джеймс в НБА. Я слышал сравнения о встрече нового G.O.A.T. (Greatest of all time - величайший во все времена - Gazeta.ua) и старого G.O.A.T. И у Махоумса есть шанс занять этот трон. На его стороне молодость, сила, выносливость. Если на полную сыграют тай-энд Трэвис Келси и ресивер Тирек Гилл в нападении, то к "Бакс" просто нет шансов. Номинально преимущество однозначно в Махоумса.

Я смотрел интервью Шона Пейтона, тренера "Сэйнтс", которых "Бакс" выбили в дивизионной раунде плей-офф. Он сказал, что на победу "Чифс" легко поставить, но не надо недооценивать команду, которая выиграла три матча плей-офф подряд на выезде. "Бакс" еженедельно садились в самолет и выигрывали в чужих стенах. Тампа способна еще раз удивить футбольную общественность.

Что можете сказать о тренерах, которые сойдутся в Супербоуле?

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Оба крутые, заслуживают победу. Наставник "Чифс" Энди Рид очень долго ждал свой Супербоул. У него когда-то в Филадельфии была классная команда, с которой вышел в финал и проиграл Нью-Ингленд Пэтриотс. В Канзас-сити его регулярно останавливали "Патриоты", пока Том Брейди не перешел в Тампу. У 68-летннго Брюса Эрианса тоже интересная футбольная история. В свое время ппоборол рак простаты. Играет по принципу No risk-it, no biscuit - без риска нет печенья. Надеюсь Супербоул будет результавным.

Придется играть под фонограмму полного стадиона

Особенность этого сезона НФЛ - пустые трибуны из-за пандемии. По статистике впервые команды больше побед одержали на выезде. Также впервые Супербоул пройдет на стадионе одного из участников матча. Тампа-Бэй Баккэнирс иметь преимущество из-за игры на домашней арене?

Колоссальным стимулом были бы свои болельщики на трибунах. А так придется играть под фонограмму полного стадиона. К тому же в Супербоуле преимущество домашнего поля нивелируется, поскольку соперники приезжают за две недели и акклиматизируются. Это не матч против Грин-Бэй, когда ты прилетаешь с теплой Флориды и на следующий день должен выходить на -15 и ледяной дождь. На самом деле зрителей на стадион пустят. Их будет ограниченное количество, согласно требованиям из-за пандемии. Во Флориде есть уже первая очередь вакцинированных. Преимущественно это медработники. В Тампе им раздают бесплатные билеты на Супербоул. Таким образом убивают двух зайцев. Благодарят врачей за борьбу с коронавирусом, обходят ограничения, потому что вакцинированы не могут быть носителем или больным плюс, все-таки немножко будут на стадионе свои фаны.

Первый Супербоул состоялся в 1967 году. Его победителем стала команда из штата Висконсин Грин-Бэй Пэкерс. В честь ее тренера Винса Ломбарди назвали кубок, который получает победитель НФЛ. Разыгрывают Супербоул победители Национальной Футбольной Конференции и Американской Футбольной Конференции. Образовались из команд двух лиг-конкурентов, которые существовали в США в 1960-х. В отличие от НХЛ или НБА, где действует географический принцип распределения финалистов сезона на Восток и Запад, в американском футболе команды из одного города могут выступать в различных конференциях и встретиться в Супербоуле. На сегодня в НФЛ играет 32 команды. В Украине прямая трансляция Супербоул будет на телеканале Viasat Sport. Начало матча 8 февраля в 1:30.

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