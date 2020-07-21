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вторник, 21 июля 2020 09:33

"Самая слабая команда в истории" - Маркевич уничтожил "Динамо"

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&quot;Самая слабая команда в истории&quot; - Маркевич уничтожил &quot;Динамо&quot;
Мирон Маркевич находится без тренерской работы с 2015 года. Фото: ФК "Рух"

Бывший тренер "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Мирон Маркевич раскритиковал киевское "Динамо".

По словам Маркевича, в "Динамо" сейчас происходит полный бардак и смена тренера не сможет улучшить ситуацию.

"Какая разница, какой тренер? Там нет команды, слабое руководство и президент. При чем тут тренеры? Главное - нет команды. Будут менять тренеров - дальше что? Какая разница, кто будет тренировать? В "Динамо" нужно все в корне менять. Не может такого быть, что двадцать лет во всем виноваты все, кроме президента клуба. Он явно не тянет.

Там полный бардак. Был виновен Хацкевич, теперь Михайличенко. В "Динамо" сейчас некому играть, кроме 3-4 игроков. Кто берет тех футболистов? Кто приглашал Соля и других игроков, которые явно не уровня "Динамо"? Это самая слабая команда в истории киевского "Динамо". Кто ее сформировал?!" - сказал Маркевич в комментарии 1927.kiev.ua

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Президент "Динамо" Игорь Суркис отправил тренерский штаб Алексея Михайличенко в отставку после завершения сезона. Команда смогла занять второе место и выиграть Кубок Украины в текущем сезоне.

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