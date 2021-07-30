"Шахтер" за €7 млн не смог купить бразильского таланта

Донецкий "Шахтер" не смог подписать бразильского таланта 18-летнего Матеуса Мартинса.
"Горняки" через посредника Андре Кюри предложил руководству бразильского "Флуминенсе" €7 млн за левого вингера команды, сообщает Goal.com.
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Переговоры прошли накануне, однако боссы "трехцветных" отказались продавать своего игрока, не дав "Шахтеру" разрешение на ведение переговоров с футболистом.
Сам Мартинс планирует пробиться в первую команду "Флуминенсе", и на текущем этапе карьеры продолжить развитие в родном клубе.
30 июля "Шахтер" сыграет в матче второго тура против ФК "Львов". Начало игры в 19:00. Отчет о матче читайте на нашем сайте.
В первом туре "горняки" победили "Ингулец" -2:1.
Во время летнего трансферного окна "Шахтер" подписал трех игроков - форварда Траоре, защитника Марлона и полузащитника Педриньйо.
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