"Шахтер" за €7 млн не смог купить бразильского таланта

Матеус Мартинс останется играть в Бразилии. Фото: Instagram.com/matheusin_11

Донецкий "Шахтер" не смог подписать бразильского таланта 18-летнего Матеуса Мартинса.

"Горняки" через посредника Андре Кюри предложил руководству бразильского "Флуминенсе" €7 млн ​​за левого вингера команды, сообщает Goal.com.

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Переговоры прошли накануне, однако боссы "трехцветных" отказались продавать своего игрока, не дав "Шахтеру" разрешение на ведение переговоров с футболистом.

Сам Мартинс планирует пробиться в первую команду "Флуминенсе", и на текущем этапе карьеры продолжить развитие в родном клубе.

30 июля "Шахтер" сыграет в матче второго тура против ФК "Львов". Начало игры в 19:00. Отчет о матче читайте на нашем сайте. В первом туре "горняки" победили "Ингулец" -2:1. Во время летнего трансферного окна "Шахтер" подписал трех игроков - форварда Траоре, защитника Марлона и полузащитника Педриньйо.