"Шахтер" избавился от экс-игрока сборной Украины

Максим Малышев был одним из самых больших талантов "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Бывший футболист сборной Украины 28-летний Максим Малышев покинул "Шахтер".

Донецкий клуб не стал продлевать контакт с игроком, сообщает iSport.

Малышев был на предсезонных сборах команды с Роберто Де Дзерби, но смог убедить итальянского тренера. Полузащитника отправили в молодежную команду "горняков", но не заявили на сезон.

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"Шахтер" готов взять Малышева работать в академию детским тренером, если тот решит завершить карьеру.

Малышев имеет хронические проблемы с коленом. Последний раз он играл за первую команду "горняков" 3 апреля 2019.

24 июля "Шахтер" начнет новый сезон матчем против "Ингульца". Начало игры в 19:30. Отчет о матче читайте на нашем сайте. Во время летнего трансферного окна "горняки" подписали трех игроков - защитника Марлона, полузащитника Педриньйо и форварда Траоре. Малышев имеет в активе три матча за сборную Украины в 2016/17 годах.