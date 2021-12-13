"Шахтер" вспомнил самые лучшие моменты выступлений Марлоса за клуб

33-летний Марлос покинул донецкий "Шахтер".
Натурализованный бразилец стал свободным агентом после того, как завершилось его соглашение с "горняками".
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Клуб решил не предлагать новое соглашение бывшему игроку сборной Украины.
По сообщению СМИ, Марлос вернется в Бразилию и уже переговорит с местными клубами.
"Шахтер" вспомнил наиболее яркие эпизоды выступлений Марлоса за команду.
Марлос переехал в Украину в 2012 году. Сначала играл за "Металлист", а через два года стал игроком "Шахтера". В составе "горняков" провел восемь сезонов, в которых сыграл 179 матчей и забил 59 мячей.
В 2017 году получил украинское гражданство. Провел в составе национальной команды 27 матчей и забил один гол. Участвовал в Евро-2020/21.
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