"Шахтер" вспомнил самые лучшие моменты выступлений Марлоса за клуб

Марлос выступал за "Шахтер" восемь лет. Фото: ФК "Шахтер"

33-летний Марлос покинул донецкий "Шахтер".

Натурализованный бразилец стал свободным агентом после того, как завершилось его соглашение с "горняками".

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Клуб решил не предлагать новое соглашение бывшему игроку сборной Украины.

По сообщению СМИ, Марлос вернется в Бразилию и уже переговорит с местными клубами.

"Шахтер" вспомнил наиболее яркие эпизоды выступлений Марлоса за команду.

Марлос переехал в Украину в 2012 году. Сначала играл за "Металлист", а через два года стал игроком "Шахтера". В составе "горняков" провел восемь сезонов, в которых сыграл 179 матчей и забил 59 мячей.

В 2017 году получил украинское гражданство. Провел в составе национальной команды 27 матчей и забил один гол. Участвовал в Евро-2020/21.