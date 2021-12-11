У Марлоса не будет прощального матча за "Шахтер"

Марос отыграл за "Шахтер" семь сезонов. Фото: "Шахтар"

Сын игрока "Шахтера" Марлоса попрощался с друзьями по футбольной академии "Кудривка" на фоне слухов об отъезде полузащитника в Бразилию.

Жена Марлоса – Ана выставила видео у себя в Instagram, на котором Бернардо – сын 33-летнего полузащитника "Шахтера", попрощался со сверстниками.

На Instagram-страничке академии опубликовали еще несколько видео, где юнцы из Кудривки устроили ему напутственный коридор, а тренер Бернардо поставил начинающему футболисту свой автограф на мяче, после чего следовала последняя командная фотосессия в полном составе.

У Марлоса в конце декабря этого года заканчивается контракт с "Шахтером". Бразильская пресса связывает хавбека с "Интернасьоналом", где уже играет другой экс-горняк – Тайсон.

Марлос играет за "Шахтер" с 2014 года. За семь сезонов полузащитник провел в оранжево-черной футболке 287 матчей, записал на свой счет 139 результативных действий.

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Сегодня 11 декабря Шахтер должен сыграть свой последний матч в этом году против "Александрии", но команда Де Дзерби отправилась на игру без Марлоса, что означает лишь одно – у натурализованного бразильца не будет прощального матча за донецкий клуб.