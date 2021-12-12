Марлос не пришел на церемонию прощания с "Шахтером"

Марлос отыграл за "Шахтер" 7 сезонов. Фото: "Шахтер"

Прощание Марлоса с "Шахтером" не прошло гладко. Марлос отказался приходить на свою же церемонию прощания с командой.

Когда все футболисты собрались, опытный хавбек "горняков" проигнорировал встречу. Марлос обижен на ФК "Шахтер". Он хотел продолжать игровую карьеру в составе "горняков", однако, новый контракт Марлосу так и не был предложен. Сообщает footboom.com

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Официально. Марлос покинул "Шахтер"

Марлос не приехал в составе "Шахтера" на матч 18-го тура чемпионата Украины против "Александрии" (2:1). Сегодня, 12 декабря, ФК "Шахтер" официально сообщил об уходе Марлоса.