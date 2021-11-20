"Шахтер" в конце игры спас матч из "Рухом"

Донеччане спаслись на последних минутах. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" обыграл в Киеве львовский "Рух" со счетом – 2:0. Голы забивали Маркос Антонио и Тете.

"Шахтер" забил первый гол лишь на 86-й минуте игры. Дальний обводной удар удался Маркосу Антонио. Если бы не этот гол, львовяне вполне могли рассчитывать на ничью. Все потуги донецкой команды пройти два эшелона обороны "Рух" завершились нечем. Даже моментов у донецкого клуба было мало.

Очередную красную карточку получил тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби. Это не первое изъятие для итальянского специалиста. Похоже, Де Дзерби превращается в самого недисциплинированного тренера горняков за всю их историю.

Не слишком удачную игру провел талант "Шахтера" Михаил Мудрик. В условиях ограниченного пространства он оказывается менее полезным, чем привычный к такой обстановке Манор Соломон. Скорее всего, именно израильтянин начнет вторник против "Интера" в стартовом составе.

Донецк в почти безнадежной ситуации спас Маркос Антонио. Но итальянский штаб горняков ошибется, если выпустит его на поле с первых минут против "Интера". Миниатюрный бразилец вряд ли пригодится во время прессинга итальянского чемпиона. В таком ответственном матче должен играть Тарас Степаненко, который сегодня отдыхал.

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Несмотря на победу, "Шахтер" потерял первое место в таблице. Горняки из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей опустились на вторую строчку. У киевлян на два гола больше, чем у дончан.