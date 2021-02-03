"Шахтер" присматривается к 16-летнему бразильцу

 
Ексклюзивы
1/5
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
Просмотров: 585
Российская церковь в Украине отрицает Сочельник
Российская церковь в Украине отрицает Сочельник
Просмотров: 450
"Золотые" яйца и сахар: стоимость продуктов растет
"Золотые" яйца и сахар: стоимость продуктов растет
Просмотров: 531
Кто будет соперниками и союзниками Байдена
Кто будет соперниками и союзниками Байдена
Просмотров: 198
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Просмотров: 459
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
1 Просмотров: 1566
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 306
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
Просмотров: 4689
СБУ украинизируется - Atlantic Council
СБУ украинизируется - Atlantic Council
Просмотров: 378
Реформа СБУ приближает к НАТО
Реформа СБУ приближает к НАТО
Просмотров: 207
Фото
Все фото
7
8
4
9
5
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Видео
Все видео
"Динамо" впервые обыграло "Спартак" после возвращения Лобановского
"Динамо" впервые обыграло "Спартак" после возвращения Лобановского
"Манчестер Юнайтед" забил 9 мячей "Саутгемптону"
"Манчестер Юнайтед" забил 9 мячей "Саутгемптону"
Дубль Роналдо помог обыграть "Интер"
Дубль Роналдо помог обыграть "Интер"
Ярослава Магучих прыгнула на 206 антиметров
Ярослава Магучих прыгнула на 206 антиметров
Боксер сделал предложение возлюбленной после поражения нокаутом
Боксер сделал предложение возлюбленной после поражения нокаутом
Интервью
1/5
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
Просмотров: 576
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Просмотров: 936
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 306
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
4 Просмотров: 3240
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 621
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 февраля 2021
Просмотров: 585
Таксист на Tesla
Із Костею ніколи не було нудно. 2014-го виграв Green Сard, але у Штати летіти відмовився. Після революції покинув універ і подався на війну. Ми не ...
среда, 03 февраля 2021 14:55

"Шахтер" присматривается к 16-летнему бразильцу

  Комментировать
&quot;Шахтер&quot; присматривается к 16-летнему бразильцу
У "Шахтера" есть серьезные конкуренты в борьбе за бразильского таланта. Фото "Интернасьйональ"

В сферу интересов "Шахтера" попал защитник "Интернасьонала" Винисиус Тобиас, сообщает Globo Esporte.

16-летний бразилец оценивается в 10 миллионов евро.

Однако бразильский клуб и агент игрока Аугусто Ногейра отрицают какие-либо переговоры.

Сумма отступных в контракте правого защитника составляет 60 миллионов евро.

По информации телеканала Sportitalia, также футболистом интересуется "Ювентус". Кроме того, интерес к нему проявляли "Реал" и "Бавария", но Тобиас заявил, что желает закрепиться в основном составе "Интернасьонала".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Коваленко прощался с "Шахтером"

На счету Винисиуса 1 гол в 7 матчах за сборную Бразилии U-16

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Шахтер" присматривается к 16-летнему бразильцу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

"Динамо" впервые обыграло "Спартак" после возвращения Лобановского

Самое читаемое
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа 1 Просмотров: 9756
Какая самая красивая? Сестры Кардашьян щеголяют аппетитными формами в бикини
Какая самая красивая? Сестры Кардашьян щеголяют аппетитными формами в бикини
8
 Просмотров: 7659
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
9
 Просмотров: 6768
Ню-модель сменила памятный знак Лос-Анджелеса: самые горячие фото обнаженной активистки
Ню-модель сменила памятный знак Лос-Анджелеса: самые горячие фото обнаженной активистки
14
 Просмотров: 6553
&quot;Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном&quot; - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
18
 Просмотров: 5319
Спорт
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
7
 Просмотров: 153
"Аталанта" не заявила Коваленко на Лигу чемпионов
"Аталанта" не заявила Коваленко на Лигу чемпионов Просмотров: 99
Сборная Украины узнала последнего соперника 2021 года
Сборная Украины узнала последнего соперника 2021 года Просмотров: 180
Фанаты "Динамо" посмеялись из Суркисов
Фанаты "Динамо" посмеялись из Суркисов Просмотров: 477
"Динамо" впервые обыграло "Спартак" после возвращения Лобановского
"Динамо" впервые обыграло "Спартак" после возвращения Лобановского
 Просмотров: 171
Больше всего комментируют
23
Зеленский закрыл телеканалы Newsone, 112 и Zik
4
Советнику Ермака напомнили, как он называл Зеленского "ватником"
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
2
Дубинский отреагировал на свое исключение из фракции
2
"Украинцы привыкли все упрощать" - режиссер
Голосов: 36
Голосование Чего достигнут "Динамо" и "Шахтёр" в Лиге Европы 2020/21?
  • 1) 1/16 фіналу
  • 2) 1/8 фіналу
  • 3) 1/4 фіналу
  • 4) 1/2 фіналу
  • 5) финал
  • 6) выигрыш турнира
Просмотреть