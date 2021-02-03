"Шахтер" присматривается к 16-летнему бразильцу

У "Шахтера" есть серьезные конкуренты в борьбе за бразильского таланта. Фото "Интернасьйональ"

В сферу интересов "Шахтера" попал защитник "Интернасьонала" Винисиус Тобиас, сообщает Globo Esporte.

16-летний бразилец оценивается в 10 миллионов евро.

Однако бразильский клуб и агент игрока Аугусто Ногейра отрицают какие-либо переговоры.

Сумма отступных в контракте правого защитника составляет 60 миллионов евро.

По информации телеканала Sportitalia, также футболистом интересуется "Ювентус". Кроме того, интерес к нему проявляли "Реал" и "Бавария", но Тобиас заявил, что желает закрепиться в основном составе "Интернасьонала".

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На счету Винисиуса 1 гол в 7 матчах за сборную Бразилии U-16