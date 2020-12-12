"Шахтер" пошутил над Лукаку

Ромелу Лукаку парировал головой удар партнера по команде Алексиса Санчеса

"Шахтёр" пошутил над нападающим "Интера" Ромелу Лукаку после матча Лиги чемпионов (0:0). Под занавес матча футболист итальянского клуба Алексис Санчес пробил по воротам "Шахтёра", но Лукаку случайно заблокировал этот удар.

"Сейв Ромелу Лукаку на 89-й минуте матча. Придумайте этому название", — говорится в официальном "твиттере" "Шахтёра".

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В группе B перед последним туром все четыре клуба имели шансы на выход в следующий раунд. По итогам группового этапа "Реал" набрал 10 очков и возглавил таблицу, "Боруссия" (8) заняла второе место. Далее расположился "Шахтёр", набрав 8 очков, который сыграет в плей-офф Лиги Европы. "Интер" в свою очередь замкнул турнирную таблицу (6) и не смог выйти в еврокубковую весну.