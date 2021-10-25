"Шахтер" и "Металлист" охотятся за 19-летним бразильцем

Пирани еще может уехать во Францию.Фото: atribuna.com.br

Атакующий полузащитник "Сантоса" Габриэл Пирани попал в сферу интересов ряда европейских клубов.

Руководство бразильского клуба провело переговоры о 19-летнем футболисте с "Лиллем", "Металлистом" и "Шахтером", сообщает Radar Esportes.

Игрока оценивают в € 2,5 млн.

Ожидается, что возможное соглашение будет закрыто в ближайшие недели, но поехать в Европу Пирани должен только в конце года.

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На счету футболиста, который также может сыграть правого и левого вингера, 5 голов и 2 голевые передачи в 53 матчах за "Сантос".