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понедельник, 25 октября 2021 16:11

"Шахтер" и "Металлист" охотятся за 19-летним бразильцем

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&quot;Шахтер&quot; и &quot;Металлист&quot; охотятся за 19-летним бразильцем
Пирани еще может уехать во Францию.Фото: atribuna.com.br

Атакующий полузащитник "Сантоса" Габриэл Пирани попал в сферу интересов ряда европейских клубов.

Руководство бразильского клуба провело переговоры о 19-летнем футболисте с "Лиллем", "Металлистом" и "Шахтером", сообщает Radar Esportes.

Игрока оценивают в € 2,5 млн.

Ожидается, что возможное соглашение будет закрыто в ближайшие недели, но поехать в Европу Пирани должен только в конце года.

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На счету футболиста, который также может сыграть правого и левого вингера, 5 голов и 2 голевые передачи в 53 матчах за "Сантос".

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