"Шахтёр" готов купить двух игроков "Сассуоло"

Жереми Бога третий сезон играет за "Сассуоло". Фото: Gettyimages.com

Донецкий "Шахтёр" заинтересован в услугах двух игроков "Сассуоло" 29-летнего Филиппа Джурича и вингера Жереми Бога.

Приглашение футболистов должно стать аргументом для Роберто Де Дзебри возглавить "горняков" в следующем сезоне, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Боссы "Шахтёра" дали понять итальянском наставнику, что готовы подписать игроков "Сассуоло", которых бы очень хотел забрать с собой в новую команду тренер.

Серб Джуричич оценивается порталом Transfermarkt в €10 млн, Жереми Бога - в €22 млн. Возможно, "Шахтёру" удастся подписать этих игроков дешевле указанных сумм, поскольку контракты обоих футболистов с "Сассуоло" рассчитаны до лета следующего года.

"Шахтёр" провалил сезон 2020/21. Команда не выиграла ни одного трофея. Контракт наставника команды Луиша Каштру с клубом действует до свершения сезона. Главным кандидатом на его замену называют Роберто Де Дзебри.