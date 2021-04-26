Луческу поддержал приглашение Де Дзерби в "Шахтёр"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу одобрил возможное назначение наставника "Сассуоло" Роберто Де Дзебри тренером "Шахтёра".
По мнению румынского тренера, это принесет "горнякам" новые идеи в игру команды.
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"Буду ли я беспокоиться, если Де Дзерби придет в "Шахтёр"? Нет, я был бы счастлив. Он принесет новые идеи, я могу только приветствовать это", - отметил Луческу в комментарии Tuttosport.
По сообщению СМИ, Де Дзебри является главным кандидатом на пост наставника "Шахтера" в следующем сезоне.
Роберто Де Дзебри второй сезон возглавляет середняка Серии А "Сассуоло".
Контракт тренера "Шахтёра" Луиша Каштру с клубом завершается летом 2021 года.
В текущем сезоне дончане не выиграли ни одного трофея. Вылетели из Кубка Украины, потеряли чемпионский титул и смогли прийти в Лиге Европы только в 1/8 финала.
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