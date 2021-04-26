Луческу поддержал приглашение Де Дзерби в "Шахтёр"

Роберто Де Дзерби 2-й сезон возглавляет "Сассуоло". Фото: Gettyimages.com

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу одобрил возможное назначение наставника "Сассуоло" Роберто Де Дзебри тренером "Шахтёра".

По мнению румынского тренера, это принесет "горнякам" новые идеи в игру команды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркис рассказал, останется ли Луческу в "Динамо"

"Буду ли я беспокоиться, если Де Дзерби придет в "Шахтёр"? Нет, я был бы счастлив. Он принесет новые идеи, я могу только приветствовать это", - отметил Луческу в комментарии Tuttosport.

По сообщению СМИ, Де Дзебри является главным кандидатом на пост наставника "Шахтера" в следующем сезоне.

Роберто Де Дзебри второй сезон возглавляет середняка Серии А "Сассуоло". Контракт тренера "Шахтёра" Луиша Каштру с клубом завершается летом 2021 года. В текущем сезоне дончане не выиграли ни одного трофея. Вылетели из Кубка Украины, потеряли чемпионский титул и смогли прийти в Лиге Европы только в 1/8 финала.



