Стало известно, сколько "Шахтёр" готов платить Де Дзебри

Роберто Де Дзерби другий сезон возглавляет "Сассуоло". Фото: ФК "Сассуоло"

Донецкий "Шахтёр" готов платить тренеру "Сассуоло" 41-летнему Роберто Де Дзебри € 4 млн в год.

"Горняки" готовы предложить итальянскому наставнику контакт на два года до лета 2023, сообщает журналист Николо Скира.

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За сообщением СМИ, в Италии сейчас Де Дзебри зарабатывает €1.1 млн за сезон. Соглашение итальянского тренера по нынешним клубом действует до конца сезона.

На приглашении наставника "Сассуоло" настаивает директор по футболу "Шахтера" Дарио Срны.

"Шахтёр" провалил сезон 2020/21. "Горняки" вылетели из Кубка Украины от перволигового "Агробизнес". Проиграли чемпионский титул "Динамо", а в Лиге Европы дошли до 1/8 финала. Контакт Луиша Каштру с "Шахтёром" действует до конца сезона.